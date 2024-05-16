Миллионы кубометров паводковой воды из России направили в озера ЗКО
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80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.
Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.
Основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Жайык. Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза" Министерства водных ресурсов и ирригации.
"Кроме того, специалисты "Казводхоза" начали направлять воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием. Также продолжаются работы по отправке воды в озеро Балхаш, в Каспийское море", - сообщила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
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