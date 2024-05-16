Миллионы кубометров паводковой воды из России направили в озера ЗКО

80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.



Основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Жайык. Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза" Министерства водных ресурсов и ирригации.