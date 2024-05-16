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Гимнаст Милад Карими стал серебряным призёром чемпионата Азии

Сегодня, 21:39
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olympic.kz Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: olympic.kz

Лидер мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал серебряным призёром чемпионата Азии в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанец успешно выступил в индивидуальном многоборье. В сумме Карими набрал 84,632 балла/

Первое место занял Карлос Юло из Филиппин - 84,931. Замкнул тройку лучших Абдулла Азимов (Узбекистан) - 82,431 балла.

На чемпионате Азии разыгрывалась одна олимпийская квота в многоборье. Однако Милад Карими в борьбе за путёвку не участвовал, он отобрался на Олимпиаду по итогам чемпионата мира-2023.

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