Гимнаст Милад Карими стал серебряным призёром чемпионата Азии
Сегодня, 21:39
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Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
122Фото: olympic.kz
Лидер мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал серебряным призёром чемпионата Азии в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстанец успешно выступил в индивидуальном многоборье. В сумме Карими набрал 84,632 балла/
Первое место занял Карлос Юло из Филиппин - 84,931. Замкнул тройку лучших Абдулла Азимов (Узбекистан) - 82,431 балла.
На чемпионате Азии разыгрывалась одна олимпийская квота в многоборье. Однако Милад Карими в борьбе за путёвку не участвовал, он отобрался на Олимпиаду по итогам чемпионата мира-2023.