Гимнаст Милад Карими стал серебряным призёром чемпионата Азии

Лидер мужской команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал серебряным призёром чемпионата Азии в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанец успешно выступил в индивидуальном многоборье. В сумме Карими набрал 84,632 балла/

Первое место занял Карлос Юло из Филиппин - 84,931. Замкнул тройку лучших Абдулла Азимов (Узбекистан) - 82,431 балла.

На чемпионате Азии разыгрывалась одна олимпийская квота в многоборье. Однако Милад Карими в борьбе за путёвку не участвовал, он отобрался на Олимпиаду по итогам чемпионата мира-2023.