Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых Президентом Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином.



Глава государства отметил, что Казахстан был и остается надежным партнером Китая. По его словам, вывод двусторонних отношений с КНР на новый качественный уровень является для нашей страны важнейшим приоритетом.

"Хочу с большим удовлетворением отметить, что казахско-китайское всестороннее стратегическое партнерство, вечная дружба непрерывно развиваются по восходящей линии и устремлены в будущее. Китай является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана, занимая первое место по объему двусторонней торговли. По итогам 2023 года этот показатель достиг рекордных 40 млрд долларов. Мы ставим задачу доведения товарооборота до 100 млрд долларов. Считаем, что этот показатель вполне достижим", – сказал президент Казахстана.

Лю Гочжун также отметил позитивную динамику развития сотрудничества между Китаем и Казахстаном

"Как давний и добрый друг китайского народа, за эти годы Вы внесли важный вклад в развитие китайско-казахстанских отношений, что высоко оценивает китайская сторона. Уверен, что под Вашим руководством Казахстан будет продвигаться вперед в развитии государства и построении могущественного и процветающего Нового Казахстана. Китай и Казахстан – это добрые соседи, надежные партнеры и очень хорошие друзья, которые дополняют друг друга", – отметил Лю Гочжун.

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и туризма. Также обсуждены вопросы развития культурно-гуманитарных связей.