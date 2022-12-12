Более 100 человек погибли на "АрселорМиттал Темиртау" с 2006 года — Токаев

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Реальной проблемой стал производственный травматизм, считает президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz. Он сообщил, что за 11 месяцев 2022 года на производстве пострадали 1124 работника, из них 157 погибли.

"На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер. Речь идет, в том числе, о компании "АрселорМиттал Темиртау". С 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 наших граждан. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе один работник на прошлой неделе. Согласно отчётам государственных органов и общественных организаций компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждёт справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром", — сказал президент на расширенном заседании правительства РК.

В ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия шесть человек погибли. Полиция начала расследование по факту ЧП.

8 декабря глава МИИР Каирбек Ускенбаев сообщил, что правительство ставит вопрос о продолжении работы компании в Казахстане.