Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

В июне у казахстанцев будет на один выходной больше. Жители республики будут праздновать Курбан айт, передаёт BaigeNews.kz.

В 2024 году Курбан айт выпадает на 17 июня - понедельник. Это означает, что выходными будут сразу три дня подряд - 15, 16 и 17 июня.

Курбан айт приходится на 70 день после окончания Оразы. Исчисление, согласно лунному календарю, ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 дней.