Рабочий погиб на предприятии в Карагандинской области

Рабочего ударило током в Карагандинской области, мужчина скончался, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся сообщила пресс-служба ТОО "Мартенстрой" (подрядчик "АрселорМиттал Темиртау").

"Руководство ТОО с прискорбием сообщает о безвременной кончине нашего коллеги. Сегодня во время проведения ремонтных работ произошло поражение электрическим током Богатырева Александра, который не приходя в сознание скончался в присутствии медперсонала при оказании первой помощи", - говорится в посте на странице компании в Instagram.