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a-tv.md Сегодня, 18:32
225
Сегодня, 18:32
225
Фото: a-tv.md

Рабочий погиб на предприятии в Карагандинской области

Рабочего ударило током в Карагандинской области, мужчина скончался, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся сообщила пресс-служба ТОО "Мартенстрой" (подрядчик "АрселорМиттал Темиртау").

"Руководство ТОО с прискорбием сообщает о безвременной кончине нашего коллеги. Сегодня во время проведения ремонтных работ произошло поражение электрическим током Богатырева Александра, который не приходя в сознание скончался в присутствии медперсонала при оказании первой помощи", - говорится в посте на странице компании в Instagram.

Начато расследование. В компании заверили, что будут сотрудничать с госорганами для установления причин произошедшего.

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#происшествия #Карагандинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:32
225
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