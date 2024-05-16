Играли в футбол ёжиком: живодёров разыскали в Актобе
Сегодня, 20:04
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Сегодня, 20:04Сегодня, 20:04
141Фото: pxhere.com
В Актобе возбудили уголовное дело в отношении молодых людей, пинавших ежа, передаёт BaigeNews.kz.
Кадру жестокого обращения с животным посвились в соцсетях.
"В ходе мониторинга соцсетей установлено, что группа молодых людей решила "сыграть" в футбол живым ежом. Инцидент произошёл в Актобе. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело", - сообщили в МВД РК.
Согласно Уголовному кодексу РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом до 120 МРП либо арестом до 30 суток.
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