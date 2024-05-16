Играли в футбол ёжиком: живодёров разыскали в Актобе

В Актобе возбудили уголовное дело в отношении молодых людей, пинавших ежа, передаёт BaigeNews.kz.

Кадру жестокого обращения с животным посвились в соцсетях.

"В ходе мониторинга соцсетей установлено, что группа молодых людей решила "сыграть" в футбол живым ежом. Инцидент произошёл в Актобе. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело", - сообщили в МВД РК.

Согласно Уголовному кодексу РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается штрафом до 120 МРП либо арестом до 30 суток.