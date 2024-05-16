Назначен новый замминистра иностранных дел Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Акана Рахметуллина первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

С 1993 по 1994 год - референт, атташе Консульского управления МИД Казахстана;

С 1994 по 1996 год - атташе, третий секретарь Посольства Казахстана в Пакистане;

С 1996 по 1999 год - третий, второй секретарь Главного консульского управления МИД РК;

С 1999 по 2002 год - второй, первый секретарь, советник Представительства МИД РК в Алматы;

С 2002 по 2004 год - первый секретарь Постоянного Представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, вел вопросы Третьего Комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН;

С 2004 по 2007 год - советник, заместитель директора Департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества центрального аппарата МИД Казахстана;

С 2007 по 2011 год - советник-посланник, заместитель Постпреда Казахстана при ОБСЕ в Вене;

В 2011 году - заместитель Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке;

С 2015 по 2019 год - директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;

С 2019 по 2021 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан;

С апреля 2021 по апрель 2022 года - заместитель министра иностранных дел Казахстана;

С апреля по октябрь 2022 года - первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;

С октября 2022 по 16 мая 2024 года - постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.