Назначен новый замминистра иностранных дел Казахстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Акана Рахметуллина первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Акан Рахметуллин родился 2 февраля 1967 года в Алматы. В 1991 году окончил Алма-Атинский энергетический институт, в 1999 году - Дипломатическую академию МИД РК. Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник II класса.
С 1993 по 1994 год - референт, атташе Консульского управления МИД Казахстана;
С 1994 по 1996 год - атташе, третий секретарь Посольства Казахстана в Пакистане;
С 1996 по 1999 год - третий, второй секретарь Главного консульского управления МИД РК;
С 1999 по 2002 год - второй, первый секретарь, советник Представительства МИД РК в Алматы;
С 2002 по 2004 год - первый секретарь Постоянного Представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, вел вопросы Третьего Комитета Генеральной Ассамблеи ООН, выборов в различные органы ООН;
С 2004 по 2007 год - советник, заместитель директора Департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества центрального аппарата МИД Казахстана;
С 2007 по 2011 год - советник-посланник, заместитель Постпреда Казахстана при ОБСЕ в Вене;
В 2011 году - заместитель Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке;
С 2015 по 2019 год - директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;
С 2019 по 2021 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан;
С апреля 2021 по апрель 2022 года - заместитель министра иностранных дел Казахстана;
С апреля по октябрь 2022 года - первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
С октября 2022 по 16 мая 2024 года - постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций.
С 16 мая 2024 года - первый заместитель министра иностранных дел РК.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".