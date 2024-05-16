Злоумышленники взломали телефоны руководства Минэнерго Казахстана

Об атаке хакеров сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

“Неизвестными лицами взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК. Посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их. Работа по восстановлению мессенджеров уже ведется", - сообщил официальный представитель министерства энергетики Шынгыс Ильясов.