Пять дней без еды и воды провёл запертый в квартире подросток с ДЦП

В Москве пять дней без еды и воды провёл подросток с ДЦП, которого мать оставила одного в квартире и ушла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

За пять дней, которые 12-летний сын Юлии Хованской с диагнозом "Церебральный паралич" провёл взаперти и в одиночестве, он ничего не ел и не пил. Подростка доставили в больницу, где диагностировали критическое истощение организма. За его жизнь сейчас борются врачи. При этом семью до этого случая все считали благополучной.

О том, что ребёнок находится один в квартире, в полицию по телефону сообщил дядя мальчика Николай Щукин. Он знал, что дома никого, кроме ребёнка, нет. Мужчина живёт отдельно от сестры. Всё это время мальчик жил с мамой и бабушкой. По одной из версий, Юлия Хованская оставила ребёнка одного ещё на праздниках, а сама пошла отмечать. Нерадивую мать нашли пьяной на другом конце Москвы. Выяснилось, что она не раз привлекалась к административной ответственности из-за своих пристрастий, а теперь ей грозит уже тюремный срок.

Прокуратура уже начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.



"Дальнейшее жизнеустройство мальчика, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту оставления в опасности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего – на контроле в прокуратуре", – сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.