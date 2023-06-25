"Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях

Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Музыкального продюссера Иосифа Пригожина в социальных сетях атаковали комментаторы, в шутку и всерьёз требовавшие ответить за поступки его однофамильца — лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, устроившего накануне вооружённый мятеж в России, передаёт BaigeNews.kz.

Заглянув в свой Instagram, Иосиф Пригожин увидел тысячи комментариев, в которых его просят "вернуть Ростов-на-Дону" и перестать "гнать на Шойгу", а некоторые вообще советуют Пригожину взять фамилию жены — певицы Валерии.

За сутки продюсер Пригожин стал объектом для мемов.

"Юмор, наверное, помогает посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, но вчера было совсем не смешно, потому что было тревожно. Ночью зашёл и я чуть не обалдел. Я даже не знаю, что с этим делать. Приходится смотреть на это с юмористической стороны, потому что по-другому никак. Обладая фамилией, можно стать совсем известным героем. Мне икалось вчера от такого количества внимания к моей персоне. Я просто не знаю, что мне делать, может пить начать или стихи писать... Мне очень нравится моя фамилия. Она красивая, но если моя персона помогает справиться со стрессом, то меня это скорее радует", — рассказал Иосиф Пригожин в интервью Telegram-каналу Mash.

Напомним, "популярным" музыканта сделали события вокруг его однофамильца. 23 июня в России заявили о попытке вооружённого мятежа. В отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело. В Москве и некоторых областях ввели режим контртеррористической операции и отметили все массовые мероприятия, а также перекрыли загородные трассы. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам своей страны. 24 июня Путин созвонился с лидерами нескольких стран, в том числе президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым . Позже глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении. А представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил СМИ, что ситуацию с мятежом удалось разрешить "без дальнейших потерь" и "без повышения уровня напряженности", а дело против Пригожена прекратили.