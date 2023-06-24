Путин созвонился с Лукашенко из-за ситуации с мятежом в России

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Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром переговорили по телефону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

"Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", — рассказали в пресс-службе президента Беларуси.

Накануне российский президент сделал заявление в прямом эфире.

Напомним, по информации российских СМИ, 23 июня около 21 часа вечера в Сети распространилось сообщение от имени бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК "Вагнер", о том, что российские военные якобы обстреляли ракетами лагерь ЧВК "Вагнер". По словам бизнесмена, "погибло огромное количество бойцов". Пригожин заверил, что "даст жёсткий ответ".

Информацию прокоментировали в минобороны России, заявив, что все распространяемые в социальных сетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Между тем, СМИ и очевидцы в социальных сетях пишут о том, что военная колонна, предположительно "ЧВК "Вагнер", захватила Ростов-на-Дону. По Сети распространяются видео с танками и вооружёнными людьми в городе. В Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия.

В Москве, Московской и Воронежской областях введён режим контртеррористической операции.

Ранее Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам, попросив воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России.