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  • Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении
© РИА Новости / Елена Копылова Сегодня, 00:36
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Сегодня, 00:36
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Фото: © РИА Новости / Елена Копылова

Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении

Бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря, передаёт BaigeNews.kz.
"Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану", - говорится в сообщении пресс-службы главы группы Евгения Пригожина в Telegram-канале.

Напомним, в Кремле заявили о военном мятеже ЧВК "Вагнер". Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета Безопасности.

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Сегодня, 00:36
256
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