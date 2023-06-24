В России заявили о попытке военного мятежа

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила уголовное дело по факту призыва к военному мятежу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают российские СМИ, 23 июня около 21 часа вечера в Сети распространилось сообщение от имени Евгения Пригожина о том, что российские военные якобы обстреляли ракетами лагерь ЧВК "Вагнер". По словам бизнесмена, "погибло огромное количество бойцов". Пригожин заверил, что даст жёсткий ответ.

Вскоре в Telegram-канале, который связывают с ЧВК "Вагнера", появилось видео. Авторы поста утверждают, что на кадрах зафиксированы последствия обстрела. Почти сразу после этого в интернете появилась аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос Пригожина, называет последние события "не военным переворотом, а маршем справедливости".

Национальный антитеррористический центр РФ сделал заявление.

"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем прекратить противоправные действия", — говорится в сообщении.

Также информацию прокоментировали в минобороны России.