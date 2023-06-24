Ситуация в России: Путин выступил с заявлением

Фото: скриншот с видеообращения

Президент России Владимир Путин выступил с обращением в прямом эфире по поводу вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" и контртеррористических операций в Москве, Московской области и других регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Путин заявил, что по поводу лидеров и участников вооружённого мятежа будут предприняты решительные действия.

"Тот , кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это", — заявил Путин.

Полное видео выступления смотрите ниже.

Как сообщают российские СМИ, 23 июня около 21 часа вечера в Сети распространилось сообщение от имени бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК "Вагнер", о том, что российские военные якобы обстреляли ракетами лагерь ЧВК "Вагнер". По словам бизнесмена, "погибло огромное количество бойцов". Пригожин заверил, что даст жёсткий ответ.

Также информацию прокоментировали в минобороны России, заявив, что все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Между тем, СМИ и очевидцы в социальных сетях пишут о том, что военная колонна, предположительно "ЧВК "Вагнер", захватила Ростов-на-Дону. По Сети распространяются видео с танками и вооружёнными людьми в городе. В Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия.

В Москве, Московской и Воронежской областях введён режим контртеррористической операции.

Ранее Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам, попросив воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России.