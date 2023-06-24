Токаев поговорил по телефону с Путиным

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития.

Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.

Накануне российский президент сделал заявление в прямом эфире.

Напомним, ранее в Кремле заявили о военном мятеже ЧВК "Вагнер". Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело.

Между тем, СМИ и очевидцы в социальных сетях пишут о том, что военная колонна, предположительно "ЧВК "Вагнер", захватила Ростов-на-Дону. По Сети распространяются видео с танками и вооружёнными людьми в городе. В Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия.

В Москве, Московской и Воронежской областях введён режим контртеррористической операции.

Ранее Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам, попросив воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России.