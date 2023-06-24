Вооружённый мятеж в России: режим контртеррористической операции введен в Москве и трёх областях РФ

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В Москве и ещё трёх регионах России введен режим контртеррористической операции, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Напомним, ранее в Москве сообщили о попытке военного мятежа. Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила уголовное дело.

Как сообщают российские СМИ, 23 июня около 21 часа вечера в Сети распространилось сообщение от имени бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК "Вагнер", о том, что российские военные якобы обстреляли ракетами лагерь ЧВК "Вагнер". По словам бизнесмена, "погибло огромное количество бойцов". Пригожин заверил, что даст жёсткий ответ.

Также информацию прокоментировали в минобороны России, заявив, что все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Между тем, СМИ и очевидцы в социальных сетях пишут о том, что военная колонна, предположительно "ЧВК "Вагнер", вошла в Ростов-на-Дону. По Сети распространяются видео с танками и вооружёнными людьми в городе. В Мосве, Воронеже и Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия.

Как сообщает РИА "Новости", президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с заявлением.

Ранее Посольство РК в РФ обратилось к казахстанцам, попросив воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России.