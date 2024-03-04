Землетрясение в Алматы: поступило более 150 обращений о повреждениях зданий

Оперативной информацией о последствиях землетрясения в Алматы поделились в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

На телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера.

"Поступили 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах Алматы. В пунктах приёма населения находятся 102 человека, из них 43 детей", - уточнили в ведомстве.

Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.

Сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали 4 марта. Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения была 6,1.

После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.

Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.

Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.

Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.

Полиция города переведена на усиленный режим работы.

Ближе к 15:30 эвакуированным разрешили возвращаться в здания.