Землетрясение в Алматы: поступило более 150 обращений о повреждениях зданий
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Оперативной информацией о последствиях землетрясения в Алматы поделились в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
На телефон горячей линии поступило 239 звонков информационного характера.
"Поступили 156 обращений о повреждениях на социальных объектах и многоквартирных жилых домах Алматы. В пунктах приёма населения находятся 102 человека, из них 43 детей", - уточнили в ведомстве.
Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт, железнодорожные вокзалы и метро работают в штатном режиме.
Сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали 4 марта. Сейсмологи сообщили, что магнитуда землетрясения была 6,1.
После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.
Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.
Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.
Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.
Полиция города переведена на усиленный режим работы.
Ближе к 15:30 эвакуированным разрешили возвращаться в здания.
Самое читаемое
- Расчленила тело мужа и бросила в бочку: женщине вынесли приговор в Туркестанской области
- Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы
- "Сергек" ошибочно фиксировала нарушения из-за смены часового пояса
- Сакен Бибосынов нокаутировал боксёра из Гонконга в бое за лицензию на Олимпиаду-2024
- Сильное землетрясение почувствовали в Алматы