Алматинцам разрешили возвращаться в здания
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В ДЧС Алматы объявили, что горожане, спустя несколько часов после землетрясения, наконец могут возвращаться к местам проживания, передаёт BaigeNews.kz.
"Комиссия по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заключила, что в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений не ожидается, однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьёзной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания", - говорится в сообщении.
Проанализировав оперативные сейсмические данные, в комиссии отметили, что на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна.
"По землетрясению магнитудой Mpv=6.1, ощутимостью в Алматы 5 баллов, комиссия считает данное событие основным толчком, с последующими афтершоками", - отметили в оперативном штабе.
Национальный научный Центр сейсмологических наблюдений и исследований продолжит постоянный мониторинг.
Следующее заседание комиссии состоится 6 марта.
Сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1.
После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.
Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.
Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.
Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.
Полиция города переведена на усиленный режим работы.
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