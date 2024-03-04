Алматинцам разрешили возвращаться в здания

В ДЧС Алматы объявили, что горожане, спустя несколько часов после землетрясения, наконец могут возвращаться к местам проживания, передаёт BaigeNews.kz.

"Комиссия по оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований заключила, что в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений не ожидается, однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьёзной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания", - говорится в сообщении.

Проанализировав оперативные сейсмические данные, в комиссии отметили, что на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна.

"По землетрясению магнитудой Mpv=6.1, ощутимостью в Алматы 5 баллов, комиссия считает данное событие основным толчком, с последующими афтершоками", - отметили в оперативном штабе.

Национальный научный Центр сейсмологических наблюдений и исследований продолжит постоянный мониторинг.

Следующее заседание комиссии состоится 6 марта.

Сильные подземные толчки жители Алматы и области почувствовали ближе к полудню 4 марта. Сейсмологи сообщили, что его магнитуда была 6,1.

После произошло ещё несколько толчков меньшей силой.

Миннауки и высшего образования РК проинформировало об эвакуации студентов вузов в Алматы.

Аким мегаполиса поручил провести мониторинг состояния зданий и сооружений.

Позже стало известно о последствиях землетрясения - на стенах некоторых объектов появились трещины. В одном из домов в центре Алматы произошёл потоп.

Полиция города переведена на усиленный режим работы.