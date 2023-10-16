В штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане попала ракета — СМИ

ООН сообщила, что штаб ЮНИФИЛ (Временные силы ООН в Ливане) в Ливане подвергся ракетному обстрелу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В заявлении миротворческого контингента говорится, что в нескольких районах вдоль границы между Ливаном и Израилем наблюдались интенсивные перестрелки. По словам представителей ЮНИФИЛ, при обстреле их базы в городе Накура никто не пострадал, причина нападения выясняется.

Миротворческая миссия также призывает все стороны прекратить огонь и заявляет, что взаимодействует с лидерами обеих сторон.

"Мы напоминаем всем участвующим сторонам, что нападения на гражданских лиц или персонал ООН являются нарушениями международного права, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", — говорится в заявлении.

С 7 октября в ходе вооружённого конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В их число входили пять учителей школ БАПОР, гинеколог, инженер, психолог и трое вспомогательных сотрудников.

На юге Ливана в результате ракетного обстрела погиб видеожурналист агентства Reuters, шестеро его коллег получили ранения.

Ранее в Сети появилась информация о количестве убитых и пропавших без вести иностранцев, созданная на основе данных правительства Израиля. В ней сообщалась, что среди пропавших числится один казахстанец.

Однако в МИД Казахстана опровергли эту информацию.

Ранее ведомство сообщило, что в секторе Газа находятся около 25 семей граждан, имеющих казахстанский паспорт.

7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.

Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.