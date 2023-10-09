Число находящихся в секторе Газа казахстанцев назвали в МИД

Официальный представитель МИД РК на брифинге рассказал, сколько казахстанцев находится сейчас в секторе Газа, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей граждан, которые имеют паспорт Казахстана. В основном, это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины. Исходя из поступающих сообщений, некоторое количество семей в связи с планами по наземной операции Израиля, а также проводимыми бомбежками находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места", - сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, наземное движение затруднено, имеются проблемы со связью и электричеством.

"Мы работаем в данном направлении, пока не всю информацию собрали",- сказал он.

Напомним, ранее официальный представитель МИД сообщил, что информации о погибших и взятых в заложники в Израиле казахстанцах не поступало.

В Израиле на данный момент объявлен режим ЧП по всей стране.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сейчас находится в состоянии войны, а не в формате военной операции.

Из-за обострения палестино-израильского конфликта авиакомпания Air Astana сообщила о том, что запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион. Все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены до дополнительного уведомления.