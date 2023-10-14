Ракеты попали в группу журналистов в Ливане: один человек погиб

На юге Ливана в результате ракетного обстрела погиб видеожурналист агентства Reuters, шестеро его коллег получили ранения, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Reuters, в журналистов попали ракеты, выпущенные со стороны Израиля.

Группа журналистов, в том числе из Al Jazeera и Agence France-Presse, работала недалеко от Альма-аш-Шааб, недалеко от израильской границы, где израильские военные и ливанское ополчение "Хезболла" обменивались огнем в ходе пограничных столкновений.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и депутат от "Хезболлы" возложили вину за инцидент на Израиль.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил на брифинге в пятницу: "Очевидно, мы бы никогда не хотели сбивать, убивать или стрелять в любого журналиста, который выполняет свою работу. Но вы знаете, мы находимся в состоянии войны, всякое может случиться ". Он добавил, что страна проведёт расследование.

В заявлении Reuters говорится, что Иссам Абдалла был убит во время предоставления видеосигнала в прямом эфире для вещательных компаний. Камера была направлена на склон холма, когда громкий взрыв потряс камеру, воздух наполнился дымом, и послышались крики.

Двое других журналистов Reuters, Таер Ас-Судани и Махер Назех, были ранены в результате инцидента и выписаны из больницы после получения медицинской помощи.

Назе сказал, что Reuters и две другие новостные организации снимали ракетный обстрел, идущий со стороны Израиля, когда одна из них попала в Абдаллу, когда он сидел на низкой каменной стене рядом с остальной группой. Через несколько секунд другая ракета попала в автомобиль, которым пользовалась группировка, и подожгла его.

В то время как другие новостные агентства, включая Associated Press и Al Jazeera, заявили, что снаряды были израильскими, Reuters не смогло установить, действительно ли ракеты были выпущены Израилем.

Агентство France-Presse сообщило, что двое его журналистов были ранены.

"Транспортное средство вещания было разбомблено и полностью сожжено, несмотря на присутствие нашей команды рядом с остальными международными журналистскими группами в согласованном месте", — говорится в заявлении Al Jazeera.

Деревня Алма Аш-Шааб была местом неоднократных столкновений, с тех пор, как на юге страны разгорелась война между Израилем и ХАМАС, палестинским ополчением, имеющим тесные связи с "Хезболлой".

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане, миротворческое подразделение, патрулирующее границу Ливана с Израилем, заявили, что опечалены этой новостью, и призвали прекратить стрельбу.