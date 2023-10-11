11 сотрудников ООН погибли в ходе эскалации палестино-израильского конфликта

В ходе вооружённого конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС погибли 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), передаёт BaigeNews.kz.

"С 7 октября в секторе Газа убиты 11 коллег БАПОР. В их число входили пять учителей школ БАПОР, гинеколог, инженер, психолог и трое вспомогательных сотрудников. Некоторые были убиты в своих домах вместе со своими семьями. Сотрудники ООН и гражданские лица должны быть защищены в любое время во время конфликта. Мы призываем к прекращению боевых действий, чтобы спасти больше мирных жителей", - заявила замдиректора БАПОР по делам Газы Дженифер Остин.

По данным палестинского министерства здравоохранения, погибло 900 человек, в том числе 290 детей. Ещё 4 250 человек получили ранения с 7 октября в секторе Газа.

Комплекс общих помещений ООН, в котором расположены полевой офис БАПОР в секторе Газа, УКГВ, ДОБ ООН, ЮНМАС и штаб-квартира БАПОР в секторе Газа, получил серьёзный ущёрб большинству построек из-за авиаударов поблизости.

Уничтожен ряд активов БАПОР, включая транспортные средства, запасы топлива и воды.