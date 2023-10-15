Информацию о пропавшем в Израиле казахстанце опровергли в МИД

Сети появилась таблица с количеством пропавших без вести иностранцев, созданная на основе данных правительства Израиля. В ней сообщается о том, что среди пропавших числится один казахстанец, передаёт BaigeNews.kz.

В министерстве иностранных дел Казахстана, в свою очередь, информацию опровергли. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что "израильские власти уже признали ошибку".

"Это не соответствует действительности, израильские власти уже извинились за ошибку, допущенную в этой таблице", – уточнил Смадияров.

Утром 7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убив и похитив множество людей в прилегающих к палестинскому анклаву израильских населенных пунктах. Ранее в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в заложниках у ХАМАС в Газе находятся более 120 гражданских лиц.

ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в свою очередь объявил о переходе страны в состояние войны и начал в секторе Газа военную операцию "Железные мечи", нанося массированные удары по анклаву, а также установил вокруг него режим тотальной блокады, прекратив поставки воды, продовольствия, топлива и электроэнергии.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения.

Удары наносятся и по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят также на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, погибли более 2,2 тысячи палестинцев, ранены около 9 тысяч С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тысячи человек, почти 4 тысяч получили ранения.

Ранее самолёт авиакомпании Air Astana забрал пожелавших улететь из Израиля казахстанцев.