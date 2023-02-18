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Сегодня в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Заработали предвыборные штабы, передаёт BaigeNews.kz.

Агитация продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины.

Напомним, выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 19 марта. Регистрация кандидатов началась 20 января и завершилась 18 февраля.

Ранее стало известно, в каком порядке будут располагаться партии в избирательных бюллетенях:

Партия "Amanat";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Партия Respublica;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Общенациональная социал-демократическая партия.

Ранее сообщалось, что в семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента включён 281 кандидат. По итогам регистрации зарегистрированы 118 партийных списков, 1447 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.

На предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 79 наблюдателей от 9 иностранных государств и трёх международных организаций.

Кроме того, с этого года в рамках предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты разрешена агитация в соцсетях. В Центризбиркоме назвали количество СМИ и блогеров, которые имеют право размещать агитационные материалы кандидатов.

Между тем, вице-министр информации и общественного развития Канат Искаков напомнил журналистам правила предвыборной агитации в СМИ, в том числе и в социальных сетях. Он сообщил, что во время предвыборной агитации МИОР будет отслеживать публикации около 340 печатных изданий, сюжеты 49 телеканалов, а также информацию на 130 интернет-ресурсах.