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Выборы-2023: ЦИК аккредитовала 79 иностранных наблюдателей
На предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты с момента открытия института международного наблюдения аккредитованы 79 наблюдателей от 9 иностранных государств и трёх международных организаций, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день на аккредитацию представлены кандидатуры четырёх наблюдателей от двух иностранных государств и одной международной организации. В том числе представлены от Королевства Бельгии — два кандидата, от Кыргызской Республики один кандидат, от миссии БДИПЧ/ОБСЕ одна кандидатура", — сказал Мухтар Ерман.
Вместе с тем, 16 февраля в ЦИК поступило представление Министерства иностранных дел, согласно которому один наблюдатель от миссии БДИПЧ/ОБСЕ не сможет принять участие в наблюдении. Поэтому ЦИК отозвала аккредитацию одного международного наблюдателя от миссии БДИПЧ. Соответствующее постановление принято в ходе заседания ЦИК.
Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут 19 марта 2023 года. Сегодня в 18:00 начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.
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