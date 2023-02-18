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Какие нарушения во время предвыборной агитации чаще всего совершают СМИ
Во время предвыборной агитации МИОР будет отслеживать публикации около 340 печатных изданий, сюжеты 49 телеканалов, а также информацию на 130 интернет-ресурсах. Об этом на заседании Центризбиркома рассказал вице-министр информации и общественного развития Канат Искаков, передаёт BaigeNews.kz.
"В агитационный период Министерством будет вестись постоянный мониторинг информационного поля. Мониторингом будут охвачены республиканские и региональные традиционные СМИ, информационные интернет-ресурсы и социальные медиа. Поэтому крайне важно, чтобы все участники избирательной кампании соблюдали выборное законодательство. В случае же выявления какие-либо нарушений, мы будем направлять их в Генеральную прокуратуру, а также уведомлять об этом ЦИК. Они уже будут принимать соответствующие меры. Подчеркиваю, что в случае нарушения к ответственности могут быть привлечены как редакторы, так и собственники СМИ, а также физические лица, их допустившие", — сказал вице-министр.
От отметил, что для СМИ одна из важнейших задач в агитационный период – обеспечить равномерное освещение деятельности партий и кандидатов.
"Для оценки равномерности освещения в агитационный период нами будут фиксироваться все материалы СМИ по выборной тематике, подсчитываться объем материалов с упоминанием партий и кандидатов в разрезе каждой партии, кандидатов по одномандатным округам и средств массовой информации. Могу сказать по опыту предыдущих электоральных кампаний, что основной объём нарушений выборного законодательства приходится на региональные СМИ. Речь идет о том же неравномерном упоминании кандидатов. Нередки случаи, когда в одном издании или на телеканале освещают активность одной партии или кандидата — остальные остаются на заднем плане. Бывают явные перекосы. Наша первейшая задача этого избежать", — заявил Канат Искаков.
Он назвал наиболее часто встречающиеся нарушения со стороны СМИ. По словам Каната Искакова, одним из наиболее распространённых считается размещение информации с нарушением условий проведения опросов общественного мнения, связанных с выборами.
"Есть определенные требования к опросам, которые имеют право поводить только исследовательские структуры, отвечающие требованиям Закона "О выборах", в установленном порядке уведомившие ЦИК. На сегодняшний день таких организаций пять: исследовательский институт "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір" зерттеу институты); институт общественной политики партии "AMANAT"; центр социальных и политических исследований "Стратегия"; институт евразийской интеграции; научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии". Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома по мере их поступления, поэтому этот вопрос нужно отслеживать", — уточнил Канат Искаков.
Он также отметил, что часто встречаются нарушения требований к размещению агитационных материалов. Встречаются публикации, содержащие информацию, порочащую честь и достоинство, деловую репутацию кандидатов.
"Были факты участия представителей госорганов в предвыборной агитации. Поэтому хотелось бы обратить внимание на ряд следующих моментов, которые необходимо учитывать при подготовке и размещении публикаций в СМИ и на онлайн-платформах.
Первое. Запрещается проводить предвыборную агитацию госорганам, органам местного самоуправления, а также их должностным лицам при исполнении служебных обязанностей. Это же касается военнослужащих и любых других силовых структур, членам избирательных комиссий, представителям религиозных объединений. То есть если в публикации упоминаются их призывы голосовать за какого-либо кандидата, то размещать ее нельзя.
Второе. СМИ на договорной основе предоставляют эфирное время или печатную площадь зарегистрированным партиям и кандидатам. Однако условия договора не должны создавать преимущества другим кандидатам", — сказал Искаков.
Он уточнил, что сведения о размере оплаты и прочие условия должны были быть опубликованы не позднее 13 февраля в СМИ или страницах пользователей онлайн-платформ, а также направлено уведомление в Центральную и/или территориальные избирательные комиссии.
Те, кто этого вовремя не сделал, участвовать в размещении агитационных материалов на платной основе уже не может.
"Третье. В размещаемых агитационных материалах обязательно должно быть указано об их оплате за счет средств избирательных фондов. В материале должна быть соответствующая маркировка с указанием информации об источнике финансирования, заказчике, месте изготовления и т.д. На это нужно обращать серьезное внимание. Четвертое. Согласно Закону "О выборах", опросы общественного мнения имеют право проводить только организации, отвечающие соответствующим требованиям и уведомившие ЦИК. О них я уже говорил", — напомнил вице-министр.
Канат Искаков подчеркнул, что при опубликовании результатов опросов СМИ обязаны указывать организацию, проводившую опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса.
"Также обращаю внимание, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования", — сказал Искаков.
Пятым пунктом, на который обратил внимание спикер, стало то, что в день тишины любая предвыборная агитация запрещается. Соответственно должно быть прекращено опубликование материалов.
Вице-министр также напомнил, что 5 ноября прошлого года были внесены изменения в Закон "О выборах", и теперь агитацию можно проводить через онлайн-платформы: социальные сети, такие как Facebook, Instagram, Telegram, YouTube и другие.
"В ходе мониторинга нами будут выявляться материалы, размещенные на онлайн-платформах пользователем посредством созданной им персональной страницы на соответствующей онлайн-платформе.На мониторинг будут взяты те пользователи онлайн-платформ, которые опубликовали и предоставили в ЦИК/ТИК сведения об условиях размещения агитационных материалов на их персональных страницах. Но здесь нужно оговориться, что данное требование не будет распространяться на собственные материалы предвыборной агитации, изготовленные за счет средств избирательного фонда, в официальных аккаунтах партий, кандидатов, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам и их доверенных лиц на онлайн-платформах. Такие материалы допускается размещать без уведомления ЦИК/ТИК", — отметил спикер.
Он уточнил, что за всеми остальными пользователями онлайн-платформ сохраняется конституционное право проводить предвыборную агитацию, не требующую финансирования.Такие материалы будут рассматриваться как выражение собственной гражданской позиции.
"Мониторингу также подлежит распространение любым пользователем онлайн-платформ заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях, содержащих сведения, затрагивающие честь, достоинство и деловую репутацию политической партии или кандидата, а также размещение онлайн опросов. Нужно также иметь в виду, что требования по равномерности не распространяются на материалы, размещаемые пользователями онлайн-платформ", — подчеркнул вице-нминистр.
Он призвал всех участников электорального процесса еще раз внимательно посмотреть закон о выборах, о СМИ, правила осуществления предвыборной агитации через СМИ, онлайн-платформы и информационного обеспечения выборов.
"Они должны быть всегда под рукой", — заявил Искаков.
Ранее в Центральной избирательной комиссии озвучили итоги выдвижения кандидатов в Мажилис и маслихаты. В семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента включён 281 кандидат. По итогам регистрации зарегистрированы 118 партийных списков, 1447 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.
Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут 19 марта 2023 года. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.
Ранее в Генпрокуратуре сообщили о выявленных пяти фактах незаконной предвыборной агитации в Казахстане.
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