В каком порядке будут располагаться партии в избирательных бюллетенях

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В Центральной избирательной комиссии состоялась жеребьёвка, которая определила порядок политических партий, котором они будут располагаться в избирательных бюллетенях на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

В процессе жеребьёвки присутствовали представители всех политических партий, выдвинувших партийные списки.

Согласно итогам жеребьевки при проведении голосования 19 марта 2023 года наименования политических партий в избирательном бюллетене будут располагаться в следующем порядке:

Партия "Amanat";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Партия Respublica;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Общенациональная социал-демократическая партия.

Ранее сообщалось, что в семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента включён 281 кандидат. По итогам регистрации зарегистрированы 118 партийных списков, 1447 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут 19 марта 2023 года. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.









