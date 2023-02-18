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  • В каком порядке будут располагаться партии в избирательных бюллетенях
Pexels.com Сегодня, 12:28
181
Сегодня, 12:28
181
Фото: Pexels.com

В каком порядке будут располагаться партии в избирательных бюллетенях

В Центральной избирательной комиссии состоялась жеребьёвка, которая определила  порядок политических партий, котором они будут располагаться в избирательных бюллетенях на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

В процессе жеребьёвки присутствовали представители всех политических партий, выдвинувших партийные списки.

Согласно итогам жеребьевки при проведении голосования 19 марта 2023 года наименования политических партий в избирательном бюллетене будут располагаться в следующем порядке:

  • Партия "Amanat";
  • Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
  • Партия Respublica;
  • Народная партия Казахстана;
  • Казахстанская партия зеленых "Байтак";
  • Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
  • Общенациональная социал-демократическая партия.

Ранее сообщалось, что в семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента включён 281 кандидат. По итогам регистрации зарегистрированы 118 партийных списков, 1447 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы. 

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут  19 марта 2023 года. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины. 





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#выборы #Мажилис #маслихат #Голосование
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 12:28
181
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