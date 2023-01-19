Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов

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Глава государства Указом от 19 января 2023 года распустил Мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев также назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года.

Кроме того, глава государства подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней".

"Как вы знаете, в прошлом году в своем сентябрьском послании я открыто предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в первой половине этого года. Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании", - сказал Токаев в своем заялении о назначении внеочередных парламентских выборов.

По его словам, теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.

"Новая модель формирования Мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества", - отметил президент.

Глава государства напомнил, что в рамках реализации конституционной реформы также была значительно упрощена процедура регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий.

В результате этих и других системных мер в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий. Кроме того, принципиальное значение имело принятое ранее решение о введении в избирательные бюллетени графы "против всех", подчеркнул Токаев.

"Серьезным шагом в демократизации страны было снижение планки с 7 до 5% для прохождения партий в Мажилис. Еще одной важной новацией для обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов", - сообщил президент Казахстана.

Он считает, что все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков.

"В организации и проведении выборов большую роль играют территориальные избирательные комиссии. Поэтому для повышения качества всех выборных процедур областные избирательные комиссии переведены на профессиональную основу. Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести строгий контроль за соблюдением законности, прозрачности и справедливости предстоящих выборов. За электоральным процессом будут пристально следить отечественные и международные наблюдатели. Здесь важную роль играет активность граждан. Все кандидаты и партии в соответствии с законом получат равный доступ к средствам массовой информации", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления. По его мнению, эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы.