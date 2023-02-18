Сколько СМИ и блогеров могут агитировать кандидатов на предстоящих выборах

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С этого года в рамках предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты разрешена агитация в соцсетях. В Центризбиркоме назвали количество СМИ и блогеров, которые имеют право размещать агитационные материалы кандидатов, передаёт BaigeNews.kz.

"В установленный срок до 14 февраля в ЦИК РК представили сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади 465 СМИ и 40 пользователей онлайн-платформ. В ТИКи 2108 СМИ и 55 пользователей онлайн-платформ. Именно с ними кандидаты и политические партии могут заключать договор и размещать агитационные материалы", — рассказала член Центральной избирательной комисии Анастасия Щегорцова.

Еще одно новшество — теперь в день голосования на избирательном участке могут присутствовать по одному представителю от каждого СМИ и не более трёх представителей от каждого телеканала при наличии служебного удостоверения и задания редакции.

Ранее сообщалось, что в семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента включён 281 кандидат. По итогам регистрации зарегистрированы 118 партийных списков, 1447 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут 19 марта 2023 года. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.