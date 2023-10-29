Трагедия на шахте имени Костенко: обнаружены тела 35 горняков



В Карагандинской области продолжается спасательная операция на месте аварии в шахте имени Костенко. В МЧС поделились свежей информацией, передаёт BaigeNews.kz.



На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтёров.

"В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб". Продолжается контроль газовой обстановки", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. Ранее сообщалось о 33 погибших и 13 оставшихся под землёй. По мнению главы МЧС, шансы найти их живыми всё ещё есть, но они невысоки. 20 шахтёров с места аварии были госпитализированы в больницу.

Также стали известны имена первых пяти погибших горняков: Виталий Мордасов, Александр Югай, Ербулат Адампаев, Владимир Петренко и Альберт Сайфутдияров.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На встрече c родными горняков Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что семьям окажут всемерную помощь.

Глава государства провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана. Новым руководителем предприятия назначен бывших заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин. Шахты "АрселорМиттал Темиртау" приостановили работы.