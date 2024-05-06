Срыв капремонта взлетно-посадочной полосы: в аэропорту Астаны сделали заявление
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В аэропорту Астаны опровергли информацию о срыве капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на международный аэропорт столицы.
"В связи с распространением в СМИ информации о срыве капитального ремонта, появившейся на отдельных страницах в социальных сетях, пресс-служба столичного аэропорта сообщает, что данная информация не соответствует действительности.
С 1 мая в аэропорту города Астаны совместно с Генеральным подрядчиком _("Mabetex Group")_ начались мероприятия по мобилизации для проведения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Для проведения асфальтобетонных работ генеральным подрядчиком привлечена компания АО "К-Дорстрой", которая имеет опыт реконструкции аэродромных покрытий в аэропортах городов Астаны, Актобе, Шымкент, Кызылорды, Тараз, Талдыкорган, Уральск и Петропавловск.
"На сегодняшний день продолжаются инженерно-геодезические изыскания на объекте, стягивается специальная техника, осуществляется поставка инертных материалов.
В связи с этим, авиарейсы в международном аэропорту Астаны не будут выполняться с 10 вечера до 6 утра. О вводимых ограничениях на аэродроме в связи с капитальным ремонтом через РГП "Казаэронавигация" были направлены электронные извещения NOTAM. При этом выражаем благодарность авиакомпаниям за поддержку в достижении общего решения", - сообщили в аэропорту.
Следует отметить, что действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20-ти лет назад и проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы было первоочередной задачей инвестора в период доверительного управления.
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