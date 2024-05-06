Срыв капремонта взлетно-посадочной полосы: в аэропорту Астаны сделали заявление

В аэропорту Астаны опровергли информацию о срыве капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на международный аэропорт столицы.

"В связи с распространением в СМИ информации о срыве капитального ремонта, появившейся на отдельных страницах в социальных сетях, пресс-служба столичного аэропорта сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

С 1 мая в аэропорту города Астаны совместно с Генеральным подрядчиком _("Mabetex Group")_ начались мероприятия по мобилизации для проведения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.