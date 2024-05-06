"Поезд Победы" запустили в Казахстане
Вчера, 09:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 09:20Вчера, 09:20
574
В преддверии 9 мая из Астаны в Павлодар отправился в путь специально оформленный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне электропоезд №7502, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки". Тематический поезд посвящен подвигу народа в тяжёлые годы второй мировой войны.
"Состав оформлен изображениями национальной ленты Победы и фотографиями Героев войны Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Касыма Кайсенова, Талгата Бегельдинова и других, кто самоотверженно защищал Родину. В честь праздника лацканы пиджаков проводников украсила казахстанская лента Победы. Первые пассажиры с удовольствием фотографировались на фоне "поезда Победы, - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Мошенница обманула десятки автомобилистов в Астане
- Почему гибнут зелёные насаждения в Астане, рассказал эксперт
- НПК обязана избавиться от этого человека – адвокат Вранчев ответил на обвинения Ертысбаева
- Бишимбаев назвал эксперта Халимназарова сомнительным
- В Семее месяц ищут загадочно исчезнувших подростков: что известно на сегодня