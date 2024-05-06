"Поезд Победы" запустили в Казахстане

В преддверии 9 мая из Астаны в Павлодар отправился в путь специально оформленный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне электропоезд №7502, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки". Тематический поезд посвящен подвигу народа в тяжёлые годы второй мировой войны.

"Состав оформлен изображениями национальной ленты Победы и фотографиями Героев войны Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Касыма Кайсенова, Талгата Бегельдинова и других, кто самоотверженно защищал Родину. В честь праздника лацканы пиджаков проводников украсила казахстанская лента Победы. Первые пассажиры с удовольствием фотографировались на фоне "поезда Победы, - говорится в сообщении.