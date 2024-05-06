Более 77 тысяч мест будут созданы в дошкольных организациях в этом году

В Казахстане к началу года работали 11,3 тыс. дошкольных организаций, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom. По данным Министерства просвещения (МП) РК, обеспеченность местами в детских садах страны составляла всего 89,5% (и это официальные показатели, которые обычно уступают реальности, порой заметно).

При этом, по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в 2022 году охват детей дошкольным воспитанием и обучением составлял всего 46,7% — то есть это даже не каждый второй ребёнок. С учётом того, что численность занятых, имеющих детей дошкольного возраста, в 2023-м перевалила за 1,6 млн человек, эта ситуация сказывается как на самих малышах, так и на их родителях, а в итоге — на эффективности труда и качестве жизни населения.

Для улучшения ситуации предпринимаются самые разные меры. Так, МП РК разработало и утвердило пошаговый план ввода новых дошкольных организаций на 2023–2027 годы. Непосредственно в текущем году планируется обеспечить более 77 тыс. мест в детских садах.

По данным МП РК, за три месяца 2024 года уже открыто 125 дошкольных организаций на 8849 мест, на апрель охват детей дошкольным воспитанием и обучением составил 91%, и в текущем году планируется довести показатель до 92,5%.

На сайте "Открытые НПА" опубликовали постановление "Об утверждении Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023–2029 годы".

"По данным компании Bright Horizons, крупнейшей мировой сети корпоративных детских садов, 94% опрошенных родителей готовы сменить место работы ради детского сада, а 23% отказались работать в компаниях, в которых нет детского сада или развивающего центра", — отметили разработчики концепции.

Все предпринимаемые как государством, так и частным сектором меры для обеспечения малышей детскими садами и прочими дошкольными учреждениями крайне актуальны с учётом того, что Казахстан не обошёл стороной "карантинный" беби-бум, а население страны в целом за счёт весьма внушительной рождаемости ощутимо помолодело.