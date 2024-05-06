Подземные толчки ощутили жители Алматинской области

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 6 мая 2024 года в 9 час 12 мин 44 сек зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Эпицентр землетрясения расположен в 194 км на юго-восток от г. Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.2., магнитуда MPV 5.7, координаты эпицентра 42..73° с.ш. 79.21° в.д, глубина 10 км", - говорится в сообщении.

Ощутимость землетрясения для жителей Алматинской области, Кегенского района, с. Кегень составила 2 балла.