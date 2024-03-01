Стала известна дата начала предварительных слушаний по делу Бишимбаева
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Дату начала предварительных слушаний по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева назнчили на 11 марта, передаёт BaigeNews.kz.
На сайте судебного кабинета указано, что предварительные слушания начнутся 11 марта.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявляли, что опасаются, что дело могут "замять".
В суде сообщили о том, что бывшему главе МНЭ продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.
Позже стало известно, что Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью.
Уголовное дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд.
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.
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