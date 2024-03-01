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Стала известна дата начала предварительных слушаний по делу Бишимбаева

Сегодня, 12:59
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Facebook/Куандык Бишимбаев Сегодня, 12:59
Сегодня, 12:59
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Фото: Facebook/Куандык Бишимбаев

Дату начала предварительных слушаний по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева назнчили на 11 марта, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте судебного кабинета указано, что предварительные слушания начнутся 11 марта.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявляли, что опасаются, что дело могут "замять". 

В суде сообщили о том, что бывшему главе МНЭ продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.

Позже стало известно, что Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью. 

Уголовное дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд.

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

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