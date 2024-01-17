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Куандыку Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью

Сегодня, 09:45
АВТОР
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top.st Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: top.st

Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву выдвигают обвинения еще по одной статье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Информацию телеканалу подтвердили в МВД Казахстана.

Подозреваемому в смерти Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

"Добавить еще одну статью было решено после окончания досудебного расследования.За "Истязание" Бишимбаеву грозит от четырех до семи лет тюрьмы, а за "Убийство" – от 15 лет до пожизненного лишения свободы", - сообщает КТК.

Стороны уже приступили к ознакомлению с материалами.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.

Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять". 

Полиция завершила расследование уголовного дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Позже в суде сообщили о том, что Куандыку Бишимбаеву продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.

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