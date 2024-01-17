Куандыку Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью

Ранее стало известно, что подозреваемому в убийстве грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а в суде Шымкента объяснили причину, по которой Куандыка Бишимбаева, осужденного на 10 лет за неоднократное получение взяток, освободили раньше срока.

Между тем, родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявили, что опасаются, что дело могут "замять".

Полиция завершила расследование уголовного дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Позже в суде сообщили о том, что Куандыку Бишимбаеву продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.