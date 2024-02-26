Дело Куандыка Бишимбаева поступило в суд

Уголовное дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

На сайте Верховного суда начало дела назначено на сегодня, 26 февраля 2024 года. Оно будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

По информации суда Астаны, на скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов.

Бишимбаева обвиняют по статье 99 части 2 пункта 5 Уголовного кодекса РК, (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью) и по статье 110 части 2 пункта 1 УК РК (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

В суде отметили, что согласно статье 319 УПК, не позднее пяти суток судья разрешает вопрос о принятии дела к производству в суде.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев. В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.