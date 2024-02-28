Дело Бишимбаева: в Генпрокуратуре прокомментировали попытки блогеров обелить экс-министра
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Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве жены, передаёт BaigeNews.kz.
Журналисты в кулуарах Мажилиса спросили Асета Чиндалиева, насколько законны попытки блогеров обелить Бишимбаева.
"Его дело в суд поступило, будет соответствующий гособвинитель. Есть прокурор, который занимается этим делом. Во время суда всем фактам будет дана оценка", - сказал замгенпрокурора.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.
Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявляли, что опасаются, что дело могут "замять".
В суде сообщили о том, что бывшему главе МНЭ продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.
Позже стало известно, что Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью.
Уголовное дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд.
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