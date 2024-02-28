  • 28 Февраля, 15:48
  • BAIGENEWS

Дело Бишимбаева: в Генпрокуратуре прокомментировали попытки блогеров обелить экс-министра

Сегодня, 14:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
212
Фото: gov.kz

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал дело экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве жены, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты в кулуарах Мажилиса спросили Асета Чиндалиева, насколько законны попытки блогеров обелить Бишимбаева.

"Его дело в суд поступило, будет соответствующий гособвинитель. Есть прокурор, который занимается этим делом. Во время суда всем фактам будет дана оценка", - сказал замгенпрокурора.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Родные убитой Салтанат Нукеновой в социальных сетях заявляли, что опасаются, что дело могут "замять". 

В суде сообщили о том, что бывшему главе МНЭ продлили арест в виде содержания под стражей до марта 2024 года.

Позже стало известно, что Бишимбаеву вменяют ещё одну уголовную статью. 

Уголовное дело в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева поступило в суд.

Самое читаемое

Наверх