Сотрудники Westoil жалуются на давление со стороны участников незаконной забастовки
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Вернувшиеся на работу сотрудники Westoil Software в Жетыбае рассказали о давлении со стороны участников незаконной забастовки. Тех, кто трудится, активные участники протеста оскорбляют в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.
Об этом рабочие заявили в видеообращении, опубликованном в Сети 4 марта.
"Информация о том, что активисты, продолжающие забастовку, удерживают людей обманом, уговорами и оскорблениями - правда. Наше видеообращение вызвано высказываниями Аскербека Абишева, активиста забастовки, которые были сделаны им в прямом эфире в социальных сетях. Он заявил, что те, кто вернулся на работу, должны надеть юбку, они ниже плинтуса, и оскорбил матерей тех, кто вышел на работу. Мы, как казахи, считающие, что мать - это святое, требуем, чтобы Аскербек Абишев публично извинился за свои слова перед народом и коллективом. Если он этого не сделает, предупреждаем его о возможных последствиях. За эти слова он будет нести ответственность перед нами, а не мы перед ним", - заявили сотрудники нефтесервисной компании Westoil Software.
Напомним, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" бастуют несколько месяцев и требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.
В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.
В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге.
По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.
Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.
21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.
Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.
О ситуации также высказались общественники.
27 февраля стало известно, что компания разрывает трудовые договоры с 50 работниками.
29 февраля собеседование начали проходить те, кто желает трудоустроится на освобождаемые рабочие места.
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