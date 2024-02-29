Компания Westoil Software начала приём новых сотрудников вместо бастующих

Руководство компании Westoil Software выступило с заявлением, передаёт BaigeNews.kz.

"От должностей освобождены 50 человек, не пожелавших закончить незаконную акцию протеста. 29 февраля компания начала собеседование кандидатов из числа граждан, стоящих в очереди на трудоустройство. Несмотря на то, что сотрудники участвуют в незаконной акции протеста, мы даём им возможность вернуться на рабочие места посредством согласительной комиссии, до тех пор пока набор не произведён", - говорится в заявлении .

Набор кандидатов будет производиться поэтапно, по мере расторжения трудовых договоров с участниками незаконной акции протеста.

Напомним, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" бастуют несколько месяцев и требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.

В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.

В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.

Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.

21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.

Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.

О ситуации также высказались общественники.

27 февраля стало известно, что компания разрывает трудовые договоры с 50 работниками.