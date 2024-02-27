Компания Westoil Software разорвала трудовые договоры с 50 бастующими

В компании Westoil Software объявили об увольнении бастующих работников, передаёт BaigeNews.kz.

"Компания вынуждена сообщить о том, что с сегодняшнего дня, основываясь на решении суда о признании забастовки незаконной, в связи с производственной необходимостью, разрывает трудовые договора с 50 работниками. На появившиеся вакантные места мы проведём набор из числа граждан, стоящих в очереди на трудоустройство. При этом набор будет проходить в соответствии с квалификационными требованиями на вакантные должности. Данный подход в полной мере соответствует законодательству в сфере занятости", - сообщили в компании.

До тех пор, пока набор не произведён, у уволенных сотрудников есть шанс вернуться на работу посредством согласительной комиссии.

"Пока есть эта возможность, мы призываем всех участников незаконной забастовки последовать примеру ваших коллег, которые уже вернулись на свои рабочие места. Этот процесс будет проходить планово. После того как мы определимся с полным списком новых кандидатов на трудоустройство, трудовые договора будут расторгнуты и с другими работниками, не пожелавшими прекратить незаконную забастовку. На их места также будет организован набор из числа безработных", - заявили в ТОО "Westoil Software".

Напомним, нефтяники и железнодорожники ТОО "West Oil Software" бастуют несколько месяцев и требуют сравнять их заработные платы с Единой системой оплаты труда КМГ, обновить материально-техническую базу, а также вхождения в штат дочернего предприятия КМГ.

В ответ АО НК "КазМунайГаз" заявило о готовности в течение трёх лет обновить более 200 единиц техники.

В "КазМунайГазе" посчитали, что ущерб от забастовки водителей West Oil Software составил более миллиарда тенге. По инициативе акима Каракиянского района Сымбата Торетаева предпринята попытка организовать переговорный процесс с работниками, однако те отказались, потребовав трудоустройства в штат КМГ.

Каракиянским районным судом вынесено решение о признании забастовки незаконной.

21 февраля работодатель распространил обращение к участникам незаконной забастовки. Гражданам предложили до 24 февраля вернуться на рабочие места, иначе их вынуждены будут уволить. 94 человека приступили к работе.

Безработные жители села Жетыбай потребовали, чтобы их трудоустроили на освобождающиеся места в компании Westoil Software.

О ситуации также высказались общественники.