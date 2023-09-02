Режим ЧС не должен повториться: в Экибастузе проверили готовность ТЭЦ к зиме

Председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан Сунгат Есимханов проверил ход подготовки Экибастузской ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

С руководством АО "Павлодарэнерго" и ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Сунгат Есимханов обсудил актуальные вопросы подготовки к зиме, в том числе риски своевременного, качественного проведения ремонтных работ, аварийные остановы основного оборудования и другое.

"На сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" проводится капитальный ремонт семи котлоагрегатов и текущий ремонт одного котлоагрегата. В период с 1 марта по 31 июля 2023 года завершен капитальный ремонт котлоагрегата №7. В начале отопительного сезона в Экибастузе будет в работе два энергетических и два водогрейных котлоагрегата, в резерве будут два котлоагрегата. 31 октября по графику планируется завершение ремонтов еще четырёх котлоагрегатов. Прохождение ремонтной кампании на энергопредприятиях по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов находится на строгом контроле", — говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, Экибастуз попал в новостные ленты в ноябре прошлого года, года в тридцатиградусный мороз город остался без тепла. 28 ноября прошлого года в городе объявили режим ЧС, который сняли 8 декабря. Позже в Минэнерго отметили, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки. В ведомстве комментировали, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести капитальный ремонт.

Ранее, во время рабочей поездки в Павлодарскую область, президент посетил Экибастузскую ТЭЦ и побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах. Касым-Жомарт Токаев заверил горожан, что Правительством предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней чрезвычайной ситуации. Президент поручил качественно и своевременно закончить работу по восстановлению ТЭЦ.

Планируется, что в городе отремонтируют 5,5 километра тепловых сетей. Правительство выделит 9 миллиардов тенге.

1 сентября во время ежегодного Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о проблемах в сфере теплоэнергетики и назвал сроки, когда будут введены новые энергетические мощности.