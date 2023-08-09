9 миллиардов тенге выделят на ремонт тепловых сетей в Экибастузе
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Правительство Казахстана выделит 9 миллиардов тенге на ремонт 5,5 километра тепловых сетей. Об этом Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает BaigeNews.kz.
По информации первого заместителя премьер-министра, в городе отремонтируют 5,5 километра тепловых сетей. Правительство выделит 9 миллиардов тенге.
"Такой масштабной реконструкции в Экибастузе никогда не проводили. Мы абсолютно убеждены, уверены в том, что мы пойдем в отопительный период с полной готовностью", - рассказал Скляр во время рабочей поездки в Экибастуз.
Кроме того, по его словам, планируется выделить 2,2 миллиарда тенге на новую теплотрассу, которая существенно улучшит теплоснабжение города Экибастуз.
"Уникальность Экибастуза в том, что помимо 689 многоэтажных жилых домов есть 5,5 тысячи частных домов. Из них 4,5 тысячи имеют централизованное теплоснабжение. Это хорошо для потребителей, но это не совсем правильно для устойчивого теплоснабжения города", - добавил он.
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