9 миллиардов тенге выделят на ремонт тепловых сетей в Экибастузе

Правительство Казахстана выделит 9 миллиардов тенге на ремонт 5,5 километра тепловых сетей. Об этом Президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает BaigeNews.kz.

По информации первого заместителя премьер-министра, в городе отремонтируют 5,5 километра тепловых сетей. Правительство выделит 9 миллиардов тенге.

"Такой масштабной реконструкции в Экибастузе никогда не проводили. Мы абсолютно убеждены, уверены в том, что мы пойдем в отопительный период с полной готовностью", - рассказал Скляр во время рабочей поездки в Экибастуз.

Кроме того, по его словам, планируется выделить 2,2 миллиарда тенге на новую теплотрассу, которая существенно улучшит теплоснабжение города Экибастуз.