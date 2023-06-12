Пожар в Абайской области: эвакуированы около 80 жителей посёлка Булак

Фото: МЧС РК

В связи с густым дымом от лесного пожара в Семей эвакуированы около 80 жителей посёлка Булак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Люди размещены в эвакопунктах и обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

Ранее стало известно, что жителей Озёрского сельского округа, проживающих близи с лесным массивом, эвакуируют в Семей. Селчане размещены в ранее подготовленных эвакопунктах, обеспечены горячим питанием и средствами первой необходимости. Охрана домов и личных подсобных хозяйств обеспечена сотрудниками полиции. Перед въездом в сёла организованы посты.

О пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Однако всего за несколько дней огонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров.

9 июня в Семее был объявлен режим ЧС. Во время тушения крупного лесного пожара была утеряна связь с 14 сотрудниками Новошульбинского филиала, которые вышли на свой участок для тушения огня. Спустя некоторое время связь с ними прервалась. Незамедлительно были начаты поисковые работы. В ведомстве распространили список этих сотрудников.

Позже стало известно, что все 14 работников лесничества погибли: сначала поступила информация о смерти троих человек, на следующий день во время тушения обнаружили ещё 11 тел погибших. Полный список и фотографии погибших можно посмотреть здесь.

По факту пожара начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что также накажут должностных лиц за халатность.

12 июня в Казахстане объявлен Днём национального траура. Также Президент страны подписал указ о посмертном награждении погибших работников лесничества.