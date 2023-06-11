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Жителей пригорода Семея эвакуируют из-за густого дыма
В Абайской области началась эвакуация в пригородном селе Булак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
По данным ведомства, причиной послужил густой дым.
"Жители были эвакуированы и размещены в эвопунктах, обеспеченных продовольствием и, в первую очередь, необходимыми веществами", — сообщили в акимате.
Ранее сообщалось, что из-за ветра пожарная обстановка в регионе резко ухудшилась. В Семей эвакуировали 107 жителей из села Талица и прилегающих населённых пунктов: сёл Тепкаши и Половинки.
По данным МЧС, тушение пожара в области Абай продолжается в трёх направлениях. Задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС. Привлечены 14 вертолётов.
Лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек, отправившихся на борьбу с огнём. Героев посмертно наградили орденом "Курмет". Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура.
Случившееся глава государства назвал преступной халатностью со стороны исполнительных органов, заявив, что виновные понесут наказание. Генпрокуратура по факту лесных пожаров возбудила уголовное дело по двум статьям: за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, и по факту халатности.
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