После пожара в алматинском микрорайоне Аккент создан оперативный штаб

Проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием.

После пожара в микрорайоне Аккент в Алматы создан оперативный штаб, передаёт Baigenews.kz.

Управлением полиции организовано дежурство сотрудников полиции на месте в целях обеспечение безопасности и сохранности имущества пострадавших граждан.

- организовано питание и ночлег для пострадавших жителей (гостиница и спорт зал 178 лицея);

- организовывается через Службу спасения г.Алматы раскладушки и матрасы на 250 коек;

- организована работа службы района по санитарной очистке территории;

- районным акиматом проведен переговор с застройщиком по вопросу восстановления поврежденных материалов квартир (окна, двери и др.), по результатам которого застройщик обязался восстановить квартиры;

- ведутся необходимые разъяснительные работы среди жителей;

- организована горячая линия для пострадавших: 87071872507, 3989820.

Проведены переговоры с ближайшими отелями для обеспечения пострадавших временным проживанием.

Сейчас все службы работают в штатном режиме, на месте находится аким района Азамат Калдыбеков и все заинтересованные городские и районные службы.

В данное время обстановка стабильная.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.

В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС г. Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.

В Управлении здравоохранения Алматы подтвердили информацию о смерти женщины, получившей множественные травмы.

Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.

Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.