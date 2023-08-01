  • 1 Августа, 20:02
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pixabay.com Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45
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Фото: pixabay.com

Пожар в высотке тушат в Алматы

Пожар произошёл в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент в Алматы. Жильцов эвакуируют, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС города, в 17:10 силы и средства направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54.

"По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-ти этажного жилого дома. Происходит горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне пятого и шестого этажей. Тушение продолжается. Площадь пожара уточняется. С верхних этажей проводится эвакуация и спасение людей", - сообщили в ведомстве. 

Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано более 250 человек, посредством автолестниц спасено 40 человек.

На месте задействованы силы и средства ДЧС - 50 человек личного состава и 14 техники.

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Сегодня, 18:45
291
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