Родители выбрасывали детей из окон: пожар в высотке оперативно потушили в Алматы

Фото: МЧС РК

Пожар в 16-этажке в Алматы ликвидирован. Обошлось без жертв, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы спастись от задымления некоторым жильцам, судя по распространяемым в соцсетях видео, пришлось выбрасывать детей из окон и выпрыгивать самим.

"18:46 пожар локализован и ликвидирован. Горели электрические кабели с 1 по 16 этажи", - уточнили в МЧС РК.

Часть жильцов спустили с помощью автолестниц.

В ведомстве показали лица пожарных, спасавших жизни алматинцев.