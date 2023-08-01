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  • Родители выбрасывали детей из окон: пожар в высотке оперативно потушили в Алматы
МЧС РК Сегодня, 19:54
39
Сегодня, 19:54
39
Фото: МЧС РК

Родители выбрасывали детей из окон: пожар в высотке оперативно потушили в Алматы

Пожар в 16-этажке в Алматы ликвидирован. Обошлось без жертв, передаёт BaigeNews.kz.

Чтобы спастись от задымления некоторым жильцам, судя по распространяемым в соцсетях видео, пришлось выбрасывать детей из окон и выпрыгивать самим.

"18:46 пожар локализован и ликвидирован. Горели электрические кабели с 1 по 16 этажи", - уточнили в МЧС РК.

Часть жильцов спустили с помощью автолестниц.

В ведомстве показали лица пожарных, спасавших жизни алматинцев.

Видео: t.me/shot_shot/
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Сегодня, 19:54
39
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