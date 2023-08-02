Женщина скончалась после пожара в 16-этажке Алматы

Фото: МЧС РК

В Управлении здравоохранения Алматы подтвердили информацию о смерти женщины при пожаре в мноэтажном доме в микрорайоне Аккент, передает BaigeNews.kz.

После пожара 12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Состояние остальных стабильное.

"Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью", — сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших - 43 человека. Некоторым жителям ЖК медицинскую помощь оказывали на месте происшествия.

"При пожаре в микрорайоне Аккент, 54 Алатауского района были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них5 бригад интенсивной терапии", — добавили в ведомстве.

1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.

В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС г. Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.

Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.

Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.